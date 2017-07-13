Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды просит жителей Серпуховского района Подмосковья помочь найти сбежавших зубров

Общество
13 июля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По словам специалистов, при обнаружении животных необходимо звонить в дирекцию заповедника

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ просит жителей Серпуховского района Московской области помочь с поисками зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ночь с 10 на 11 июля из Приокско-Террасного заповедника, расположенного в Серпуховском районе Московской области, сбежали 12 зубров. Во время урагана несколько упавших деревьев снесли около 20 м ограждения. 12 зубров-четырехлеток, которых готовили к отправке в Вологду, сбежали.

"Дирекция Приокско-Террасного заповедника призвала жителей Подмосковья помочь в розыске сбежавших зубров", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минприроды, поиски животных ведутся в радиусе 15 км от заповедника в районе Чувасовой поляны. Участие в них принимают сотрудники заповедника, главы поселений и муниципалитета и четыре патрульно-инспекционных самолета.

По словам директора заповедника Евгения Григорьева, животные не опасны для людей. Специалисты рекомендуют при обнаружении зубров информировать дирекцию заповедника по телефону: 8 926-585-63-89. Приближаться к беглецам не стоит - они пугливы и могут опять скрыться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
2
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
3
Митингующие в Киеве перекрыли подъезды к зданию Верховной рады
4
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Сбежавшие из питомника зубры находятся на востоке Приокско-Террасного заповедника
7
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
Темы дня
Реклама