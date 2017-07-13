Минприроды просит жителей Серпуховского района Подмосковья помочь найти сбежавших зубров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ просит жителей Серпуховского района Московской области помочь с поисками зубров, которые сбежали из Приокско-Террасного заповедника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ночь с 10 на 11 июля из Приокско-Террасного заповедника, расположенного в Серпуховском районе Московской области, сбежали 12 зубров. Во время урагана несколько упавших деревьев снесли около 20 м ограждения. 12 зубров-четырехлеток, которых готовили к отправке в Вологду, сбежали.

"Дирекция Приокско-Террасного заповедника призвала жителей Подмосковья помочь в розыске сбежавших зубров", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минприроды, поиски животных ведутся в радиусе 15 км от заповедника в районе Чувасовой поляны. Участие в них принимают сотрудники заповедника, главы поселений и муниципалитета и четыре патрульно-инспекционных самолета.

По словам директора заповедника Евгения Григорьева, животные не опасны для людей. Специалисты рекомендуют при обнаружении зубров информировать дирекцию заповедника по телефону: 8 926-585-63-89. Приближаться к беглецам не стоит - они пугливы и могут опять скрыться.