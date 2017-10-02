Пучков поручил заранее информировать население о погоде в районе Керченского пролива

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил своевременно доводить прогноз погоды до населения в случае ухудшения погоды в Крыму. Об этом министр заявил в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.

"Хочу поблагодарить всех специалистов МЧС России и наших коллег, которые быстро и оперативно принимали все меры по оказанию помощи и поддержки людям, которые застряли на Керченской переправе при неблагоприятных погодных условиях", - сказал министр.

Он поручил НЦУКС совместно с Росгидрометом заблаговременно организовывать информирование людей об ухудшении погоды на полуострове.

"Люди должны знать прогноз погоды за сутки-трое, чтобы не стоять на переправе", - сказал Пучков.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин доложил министру, что в настоящий момент паромное сообщение осуществляется в штатном режиме.

"Обстановка на территории края стабильная, паромное сообщение осуществляется в штатном режиме, работают 11 паромов, скопления автомобильный техники не наблюдается, автомобильные дороги открыты во всех направлениях. Обстановка на контроле, прогноз благоприятный", - сказал Тарарыкин.

Керченская переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией. С 25 сентября переправа приостановила работу из-за шторма и сильного ветра, скорость которого достигает 27 м/ с. К 27 сентября на переправе скопилось более 1 тысячи машин, в том числе грузовые автомобили и автобусы.

В настоящий момент работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактической погоде.