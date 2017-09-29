КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, закрытая 25 сентября из-за сильного ветра, в пятницу возобновила работу, сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

"В 17:40 Керченская паромная переправа возобновила работу", - говорится в сообщении.

Керченская переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией.

В понедельник вечером она приостановила работу из-за шторма и сильного ветра, скорость которого достигала 27 м/ с. К утру пятницы с обеих сторон у переправы скопилось более 3 тыс. машин.

Сообщалось, что шторм и ветер ориентировочно утихнут в пятницу и во второй половине дня переправа возобновит работу. Однако синоптики прогнозировали сильный ветер и волны до 1,8 м и в пятницу, и в субботу.