СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. машин скопилось на Керченской паромной переправе, работа которой была приостановлена из-за сильного ветра 25 сентября, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Морской дирекции".

"Всего 3308 автомашин. Со стороны Крыма в очереди 820 легковых автомобилей, 126 грузовиков и 44 автобуса. Со стороны Кубани- 415 легковых, 217 грузовых автомобилей и 76 автобусов. На накопительных площадках в Керчи находится 755 грузовых автомобилей, в Славянске-на-Кубани - 855", - сказали в компании - операторе переправы.

Ранее сообщалось, что с вечера понедельника Керченская паромная переправа приостановила свою работу из-за шторма и сильного ветра, который достигает 27 м/с.

Штормовое предупреждение в Крыму было объявлено на 26-29 сентября, в связи с ожидаемым сильным ветром. Возобновление работы переправы ожидается во второй половине дня в пятницу, когда, по прогнозу синоптиков, ветер должен стихнуть.

Керченская переправа является единственной транспортной артерией связывающей Крымский полуостров с материковой Россией.