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МЧС: обстановка на Керченской переправе стабилизируется

В стране
30 сентября, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Для ожидающих в очереди администрация Керчи и спасатели организовали бесплатное питание и напитки

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Керченская паромная переправа работает согласно погоде, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

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"Работа Керченской паромной переправы частично возобновлена с 29 сентября и осуществляется по фактической погоде. Работают десять паромов, общая очередь автомобилей на паромную переправу значительно уменьшилась. На накопительных площадках находятся 263 транспортных средства, а на стоянке города Керчь находятся 610 грузовых автомобилей. В сутки паромная переправа перевозит до 4,6 тыс. единиц автотранспорта", - сказали в ведомстве.

Общая обстановка на переправе стабилизируется, подчеркнули в МЧС. Администрация Керчи и спасатели организовали регулярное бесплатное горячее питание и напитки для ожидающих в очереди. Оборудованы залы ожидания, комната матери и ребенка, медпункты, системы кондиционирования, туалеты и бесплатный Wi-Fi.

"Крымские спасатели и единая транспортная дирекция были готовы к увеличению автотранспорта, данная ситуация была спрогнозирована и организовано проведение ряда превентивных мероприятий. В целях безопасности граждан движение на паромной переправе в полном объеме будет возобновлено сразу же после установления соответствующих метеоусловий", - цитируют в пресс-службе слова начальника крымского главка Сергея Шахова.

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