Потепление и дожди вернутся в столичный регион во второй половине недели

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Небольшое потепление и дожди ожидаются в конце рабочей недели в Московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ. В целом же погода на начавшейся неделе будет, по словам синоптиков, "обычной октябрьской".

"После периода прохладной погоды в Москве установится обычная октябрьская. Временами пройдут дожди, в отдельные дни будет ветрено. При этом станет теплее, и температура во второй половине недели будет немного, на 1-2 градуса, превышать норму", - сообщил представитель метеослужбы.

В начале недели в столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды, при этом на западной периферии антициклона, медленно уходящего на юго-восток, атмосферное давление начнет падать. Обойдется без осадков. Во вторник ночью будет плюс 1-3 в столице и от минус 2 до плюс 3 градусов по области, днем прогнозируется 5-7 и 3-8 градусов соответственно.

Влияние на погоду столичного региона постепенно перейдет к циклону, который выйдет на северо-запад Европы. В ночь на среду будет еще без осадков, 1-3 в Москве и минус 2 - плюс 3 по области. Днем с приближением фронтальных разделов циклона местами пройдет небольшой дождь, порывы южного ветра местами могут достигать 12-17 м/с. При этом потеплеет до 8-10 градусов в Москве и до 6-11 в Подмосковье.

В четверг прогнозируется умеренный дождь и порывы ветра до 12-17 м/с. Ночью 5-7 градусов в столице и 3-8 в Подмосковье. Днем, как и накануне, 8-10 в Москве и 6-11 по области.

В пятницу временами будет идти дождь, ночью прогнозируется 3-8, днем 8-13 градусов. В субботу небольшой дождь, ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла, сообщают синоптики.