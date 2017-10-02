Ростуризм запускает конкурс по визуализации открытых данных

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболомСпорт 2 октября, 15:37
Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традицииСпорт 2 октября, 15:24
В Омске началась вторая за 2017 год кампания по выборам мэраСибирь 2 октября, 15:17
Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спортуСпорт 2 октября, 15:11
Объем рынка контейнерных перевозок к 2025 году достигнет $14,4 млрдТранспорт 2 октября, 15:09
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской областиПроисшествия 2 октября, 15:07
Трамп выразил соболезнования в связи с расстрелом людей у казино в Лас-ВегасеПроисшествия 2 октября, 15:03
Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на ЕвротуреСпорт 2 октября, 14:58
Уникальный уралмашевский Т-34 пополнил коллекцию Музея военной техники УГМКНовости партнеров 2 октября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ростуризм проведет конкурс по визуализации открытых данных ведомства с 1 октября по 17 ноября. Сообщение об этом опубликовано на сайте Ростуризма в понедельник.
"Федеральное агентство по туризму регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение доступности, информативности, полезности и востребованности данных, находящихся в распоряжении ведомства, и увеличение объема сведений, опубликованных в формате открытых данных. В рамках процесса совершенствования деятельности в области размещения открытых данных 1 октября 2017 года Ростуризм запускает конкурс по их визуализации", - говорится в сообщении ведомства.
Прием работ продлится до 17 ноября. Жюри конкурса оценит проекты в двух номинациях: " Лучшее исследование" (текст научного или публицистического характера и графическое представление открытых данных) и "Лучшая визуализация" (самодостаточное представление открытых данных "в наглядном и понятном виде").
Победители конкурса будут объявлены до 24 ноября. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии награждения и опубликованы на официально странице конкурса. Также победители конкурса будут рекомендованы к участию в III Всероссийском конкурсе "Открытые данные Российской Федерации".