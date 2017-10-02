Ростуризм запускает конкурс по визуализации открытых данных

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ростуризм проведет конкурс по визуализации открытых данных ведомства с 1 октября по 17 ноября. Сообщение об этом опубликовано на сайте Ростуризма в понедельник.

"Федеральное агентство по туризму регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение доступности, информативности, полезности и востребованности данных, находящихся в распоряжении ведомства, и увеличение объема сведений, опубликованных в формате открытых данных. В рамках процесса совершенствования деятельности в области размещения открытых данных 1 октября 2017 года Ростуризм запускает конкурс по их визуализации", - говорится в сообщении ведомства.

Прием работ продлится до 17 ноября. Жюри конкурса оценит проекты в двух номинациях: " Лучшее исследование" (текст научного или публицистического характера и графическое представление открытых данных) и "Лучшая визуализация" (самодостаточное представление открытых данных "в наглядном и понятном виде").

Победители конкурса будут объявлены до 24 ноября. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии награждения и опубликованы на официально странице конкурса. Также победители конкурса будут рекомендованы к участию в III Всероссийском конкурсе "Открытые данные Российской Федерации".