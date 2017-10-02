Участники конкурса "Учитель года" побывали в центре поддержки талантов "Сириус"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Лучшие педагоги из 85 регионов РФ, принимающие участие в очном этапе всероссийского конкурса "Учитель года - 2017", ознакомились с работой центра поддержки одаренных детей "Сириус". В ходе экскурсии учителя смогли не только узнать о возможностях лабораторий Парка науки и искусства, но и выяснили, как могут попасть на обучение в "Сириус" их воспитанники.

На профессиональные программы "Сириуса" ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям как наука, спорт и искусство. "Сюда приезжают школьники, добившиеся результатов в одном из трех направлений, чтобы это направление развивать. Это не награда, а продолжение образования", - пояснил отличие центра "Сириус" от узкопрофильных средних образовательных школ заместитель руководителя учредившего "Сириус" образовательного фонда "Талант и успех" Михаил Случ.

По словам представителя центра, при наборе детей на профильные смены эксперты "Сириуса" сталкиваются с тем, что в ряде российских регионов мало детей, которые регулярно побеждают в предметных олимпиадах, педагоги не знают о том, как ученики могут подать заявки на участие в образовательных программах.

"Идея этого центра очень ценная и нужная. Когда лучшие из лучших детей собираются вместе, встречаются и знакомятся с ведущими педагогами, этим надо пользоваться. Я уже задумался о том, кто из моих учеников мог бы сюда приехать", - поделился с ТАСС впечатлениями от посещения "Сириуса" учитель музыки из Пермского края Максим Расторгуев.

После экскурсии по "Сириусу" некоторые участники конкурса "Учитель года" решили воспользоваться и возможностью повысить на его базе свою квалификацию. "В этом году у меня несколько учеников собирались подать заявки в "Сириус" на направление "Литературное творчество". Посещение центра и меня заставило подумать о том, чтобы пройти здесь курсы повышения квалификации", - рассказала о планах педагог из Ставропольского края Людмила Молоканова.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Фонд учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатны.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. Его целью является выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа профессии. С 2005 года существует традиция проводить заключительный этап конкурса на родине лучшего учителя предыдущего года. В 2016 году высшее признание коллег получил учитель русского языка и литературы Александр Шагалов из кубанского Армавира.

Конкурсные испытания педагоги проходят на базе самой современной сочинской школы №100, построенной в рамках подготовки к Олимпиаде. 3 октября подведут итоги второго очного тура конкурса. Пять финалистов затем отправятся в Москву для участия в заключительном этапе.

Абсолютный победитель всероссийского конкурса "Учитель года России - 2016" будет назван в Государственном Кремлевском дворце накануне празднования Дня учителя. Ему будет вручен главный приз конкурса - большой хрустальный пеликан.