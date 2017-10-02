Ставропольская делегация подготовила 140 проектов на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Более 140 проектов представит ставропольская делегация на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, сообщили ТАСС в министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края.

"Делегацию Ставрополья составят 150 участников и 90 волонтеров. <…> Это студенты, работающая молодежь. <…> Это самые активные, самые креативные ребята, уже успевшие что-то сделать в своей сфере. Они представят на форуме более 140 проектов", - рассказал заместитель министра Дмитрий Донецкий.

Он отметил, что всего поступило около 800 заявок от желающих поехать на фестиваль, из которых выбрали 150. Ребята сами определяли свое направление на фестивале. "Это молодые политики, лидеры общественные, волонтеры, молодые спортсмены, молодые ученые, блогеры, представители СМИ. <…> Каждый везет свой проект, идеи, уже прошедшие конкурсный отбор, которые они готовы представлять молодежи мира в рамках дискуссионных площадок форума. Много внимания уделено теме образа будущего нашей страны, обсуждению образа мира", - рассказал Донецкий.

Также из 600 заявивших о своем желании поехать на фестиваль волонтеров для поездки отобрали 90 наиболее подготовленных. Волонтеры подготовлены в волонтерском образовательном центре Пятигорского государственного университета. "Нам поручено шефство над делегациями Кубы и ЮАР. С ними мы будем контактировать особенно тесно", - сказал замминистра.

Руководителем делегации стал министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.