Главы ведомств по делам молодежи из более чем 70 стран встретятся в Москве перед ВФМС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Руководители министерств и ведомств, занимающихся вопросами молодежи из более чем 70 стран мира, встретятся в Москве перед началом Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившем в ТАСС в понедельник.

"11-14 октября в Москве пройдет международная министерская встреча руководителей ведомств, занимающихся реализацией молодежной политики. Представители более 70 стран-членов ООН обменяются лучшими практиками реализации государственной молодежной политики и обсудят возможности осуществления программ сотрудничества", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во встрече примут участие посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Ожидается, что по итогам встречи будет создан виртуальный секретариат министров по молодежной политике в Facebook, "призванный создать стабильную систему сотрудничества и дружественных отношений".

"Помимо дискуссионной программы, участники встречи познакомятся с разработками Инновационного центра "Сколково" и проектами студентов Сколковского института науки и технологий, а также посетят парад-карнавал XIX ВФМС", - отмечается в сообщении.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.