СМИ: в Одессе сносят дом, где жил Иван Бунин

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КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. В Одессе возобновили демонтаж полуразрушенного флигеля, где в 1898 году жил писатель Иван Бунин. Об этом в понедельник сообщило местное издание "Думская".
По данным СМИ, он располагается во дворе дома №44 по улице Пастора, там в 1898 году проживали после венчания в Сретенской церкви Бунин и его первая жена Анна Цакни. От здания на данный момент остался лишь угол стены.
До мая 2005 года дом находился в коммунальной собственности, затем по решению Приморского районного суда Одессы его зарегистрировали на некоего гражданина Бондара. В дальнейшем одесская мэрия разрешила владельцу снести дом и построить на его месте четырехэтажное здание. В июне 2006 года здание трижды в течение одних суток поджигали неизвестные. Затем частное предприятие "Будивнык" приступил и к демонтажу флигеля.
Благодаря протестам представителей общественности и письму заведующего Русским архивом при Лидском университете Ричарда Дэвиса демонтаж приостановили, однако флигель уже был значительно разрушен. С тех пор у дома несколько раз менялись собственники.
По информации издания, местные жители намерены протестовать против любого строительства на этом месте.