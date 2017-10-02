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Медведев постановил создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения

Общество
2 октября, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Комиссию возглавит заместитель председателя правительства, а персональный состав комиссии будет утвержден распоряжением правительства позднее

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина РФ.

"Комиссия создается для обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе подготовки, проведения переписи населения, обработки ее материалов и официального опубликования итогов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Подписанным постановлением создана комиссия по проведению переписи населения 2020 года и утверждено положение о ней.

Отмечается, что комиссию возглавит заместитель председателя правительства. Персональный состав комиссии будет утвержден распоряжением правительства позднее.

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