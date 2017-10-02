Медведев постановил создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина РФ.

"Комиссия создается для обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе подготовки, проведения переписи населения, обработки ее материалов и официального опубликования итогов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Подписанным постановлением создана комиссия по проведению переписи населения 2020 года и утверждено положение о ней.

Отмечается, что комиссию возглавит заместитель председателя правительства. Персональный состав комиссии будет утвержден распоряжением правительства позднее.