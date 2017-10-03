Молдавская делегация подала свыше 3 тыс. заявок на участие в фестивале молодежи в Сочи

КИШИНЕВ, 3 октября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Молдавская молодежь вошла в лидеры по количеству заявок на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи в Сочи, если учитывать численность населения, рассказал ТАСС координатор в местной делегации Никита Цуркан.

"К фестивалю очень высокий интерес. Было подано свыше 3 тыс. заявок. По этому показателю мы вошли в топ-3 среди всех стран и стали номером один в СНГ, обогнав даже Россию", - отметил представитель.

Такие показатели он связывает не только с высоким интересом, но и подходом организаторов в Молдавии. По распоряжению президента страны Игоря Додона, молдавскую делегацию формировали из широкого круга жителей, представляющих разные национальности и районы, включая непризнанное Приднестровье и Гагаузскую автономию. По его словам, "на самое важное событие для молодежи и студентов со всего мира" молдавская делегация будет бесплатно доставлена на чартерном самолете.

В итоге из всех желающих были отобраны 400 человек разных возрастов, в том числе 100 представителей Приднестровья. В сентябре была организована встреча участников, где они познакомились и обсудили предстоящую поездку. По словам Цуркана, сегодня молдавские делегаты поддерживают наиболее тесные контакты со сверстниками из Владимирской области, с которой у республики побратимские связи. "Мы планируем совместные акции и флешмобы в Сочи, взаимодействие на уровне НПО и молодежного правительства, надеемся в итоге подписать соглашения о сотрудничестве", - поделился координатор.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители некоммерческих организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие.