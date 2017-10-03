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Академик РАН Михаил Дубина возглавил комитет по здравоохранению Петербурга

Общество
3 октября, 12:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, октября. /ТАСС

Михаил Дубина приступит к работе 3 октября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Академик РАН Михаил Дубина назначен председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.

"Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя комитета по здравоохранению академика РАН Михаила Дубину", - сказал Кибитов.

Информацию о своем назначении подтвердил ТАСС сам академик, отметивший, что приступает к работе 3 октября. Он добавил, что в настоящее время работает над книгой о долголетии, рабочее название которой "Хочу прожить до 200 лет".

45-летний Михаил Дубина - один из самых молодых академиков, избранных в 2016 году. Выпускник лечебного факультета Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова прежде не занимался организацией практического здравоохранения, работая в области фундаментальной науки.

С 2008 года Дубина работал в Академическом университете, созданном и возглавляемом нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, до 2017 года был первым проректором этого вуза, а затем руководил отделом молекулярно-генетических технологий СПбГМУ им. Павлова. Михаил Дубина известен критикой реформы РАН и деятельности Федерального агентства научных организаций (ФАНО РФ).

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