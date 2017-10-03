На территории музея-заповедника Есенина в Константинове воссоздадут аутентичную баню

РЯЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Баня, ранее входившая в архитектурный ансамбль усадьбы помещицы Лидии Кашиной, будет восстановлена на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове (Рязанская область). В дальнейшем попариться в ней, возможно, смогут посетители музея, сообщил ТАСС директор учреждения Борис Иогансон.

"Сейчас на территории музея-заповедника реализуется проект воссоздания утраченных построек усадьбы Лидии Ивановны Кашиной. Восстановленные постройки будут приспособлены под экспозицию, а небольшая баня будет действующей - с печью и парилкой. Возможно, даже будет оказывать услуги туристам", - сказал собеседник агентства.

В каретном дворе разместится обновленная литературная экспозиция, которая сейчас располагается в диссонирующем здании научно-культурного центра. После завершения строительных работ здание советского периода будет снесено. Проекты воссозданного каретного двора и прочих построек, по словам Бориса Иогансона, будут готовы уже в декабре.

После решения вопроса о финансировании начнется строительство.

"Сейчас мы работаем над передачей около сотни предметов начала ХХ века из Азербайджана… в дар музею. Ковры, книги, инструменты и элементы одежды оформят экспозицию, посвященную кавказскому периоду жизни Есенина", - добавил Иогансон.

Сроки воссоздания утраченных построек в музее не уточнили. В марте этого года в правительстве Рязанской области сообщили, что к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, которое будет отмечаться в 2020 году, планируется воссоздание и реставрация ряда исторических усадебных объектов, малых архитектурных форм, демонтаж зданий советского периода, диссонирующих с обликом музея-заповедника, дальнейшее благоустройство территории усадьбы.

Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 21 сентября (3 октября) 1895 года в Константинове родился Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. Государственный музей-заповедник был открыт в селе в 1965 году.

В состав музея входит дом родителей поэта, музей поэмы "Анна Снегина" в усадьбе последней константиновской помещицы Лидии Кашиной, земская школа, церковь Казанской иконы Божией Матери, дом священника Смирнова. Сейчас в коллекции музея-заповедника находятся обширные мемориальные, исторические, рукописные, книжные и изобразительные фонды, связанные с жизнью и творчеством поэта.