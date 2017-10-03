Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов: собираемость штрафов за нарушения ПДД в условиях цифровой экономики повысится

Общество
3 октября, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Первый вице-премьер отметил, что новые технологии позволят в скором времени кардинально изменить ситуацию с безопасностью на дорогах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Внедрение цифровой экономики позволит повысить собираемость штрафов за нарушение правил дорожного движения как с водителей, так и с пешеходов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на публичном обсуждении плана по повышению безопасности на пешеходных переходах.

"Нужно добиться того, чтобы хотя бы те штрафы, которые существуют по закону, чтобы они взимались. А для этого, конечно, вот эта цифровая экономика, которая уже бежит в нашу жизнь, она обеспечит взимание этих штрафов, и обязательную уплату штрафов со стороны нарушителей", - считает Шувалов.

Первый вице-премьер отметил, что технологическое и цифровое развитие сейчас идет очень быстро, и новые технологии позволят в скором времени кардинально изменить ситуацию с безопасностью на дорогах. Он также напомнил, что задача по повышению безопасности дорожного движения отражена в "майских указах" президента от 2012 года.

"У нас действительно хороший результат, но этот результат все равно с жертвами и покалеченными людьми, поэтому это не может быть хорошим результатом. Мы каждый год демонстрируем улучшение, но ситуация по прежнему очень тяжелая. Нам нужно взять за основу совсем другую цель - это нулевая терпимость к смертности и увечьям на дорогах", - подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что если таки случаи и будут иметь место, то должны быть единичными и подробно разбираться государственными органами и обществом.

Первый вице-премьер также заявил, что считает эту задачу осуществимой до следующего политического цикла. "Должна быть нулевая терпимость со стороны общества и государства к травматизму и смертям на дорогах, тогда наша работа с вами будет построена совершенно по другому. До следующего политического цикла задача достижима, и я считаю", - заключил Шувалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Майские указы" президента
Страны
Россия
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама