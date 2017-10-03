Шувалов: собираемость штрафов за нарушения ПДД в условиях цифровой экономики повысится

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Внедрение цифровой экономики позволит повысить собираемость штрафов за нарушение правил дорожного движения как с водителей, так и с пешеходов. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на публичном обсуждении плана по повышению безопасности на пешеходных переходах.

"Нужно добиться того, чтобы хотя бы те штрафы, которые существуют по закону, чтобы они взимались. А для этого, конечно, вот эта цифровая экономика, которая уже бежит в нашу жизнь, она обеспечит взимание этих штрафов, и обязательную уплату штрафов со стороны нарушителей", - считает Шувалов.

Первый вице-премьер отметил, что технологическое и цифровое развитие сейчас идет очень быстро, и новые технологии позволят в скором времени кардинально изменить ситуацию с безопасностью на дорогах. Он также напомнил, что задача по повышению безопасности дорожного движения отражена в "майских указах" президента от 2012 года.

"У нас действительно хороший результат, но этот результат все равно с жертвами и покалеченными людьми, поэтому это не может быть хорошим результатом. Мы каждый год демонстрируем улучшение, но ситуация по прежнему очень тяжелая. Нам нужно взять за основу совсем другую цель - это нулевая терпимость к смертности и увечьям на дорогах", - подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что если таки случаи и будут иметь место, то должны быть единичными и подробно разбираться государственными органами и обществом.

Первый вице-премьер также заявил, что считает эту задачу осуществимой до следующего политического цикла. "Должна быть нулевая терпимость со стороны общества и государства к травматизму и смертям на дорогах, тогда наша работа с вами будет построена совершенно по другому. До следующего политического цикла задача достижима, и я считаю", - заключил Шувалов.