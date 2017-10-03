В России смертность заключенных от туберкулеза снизилась на 45%

АКСАКОВО /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Смертность среди заключенных от туберкулеза снизилась в РФ на 45% по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщила Главный специалист отдела лечебной работы и контроля качества медицинской деятельности и организации медицинской помощи заключенным Татьяна Пряхина на выездном заседании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России.

"Мы отмечаем положительную динамику таких показателей, как заболеваемость и смертность от туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Так, заболеваемость туберкулезом ВИЧ-инфицированных [среди заключенных] снизилась на 16,8%. Смертность от туберкулеза, в том числе в сочетании с ВИЧ, заключенных снизилась на 45%", - сообщила она.

По словам Пряхиной, в 2016 году скончались 1092 ВИЧ-инфицированных заключенных, за шесть месяцев 2017 года - 523 человека (на 117 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Снижение смертности заключенных от ВИЧ снизилось на 14,7%. На сегодняшний день охват лечением заключенных составляет 41%, что на 12% больше, чем в прошедшем году.

Пряхина отметила, что достигнуть увеличения охвата лечением удалось за счет увеличения объема поставки необходимых лекарств. По ее словам, к концу 2017 года охват лечением должен достигнуть 44%, а к концу 2018 года - 48%.

Лечению заключенных также способствует развитие собственной лабораторной базы. Это также повысит доступность и эффективность медицинской помощи. Пряхина отметила, что профилактика, доступность и качество медпомощи позволяют своевременно выявлять заболевания и их осложнения.

Она также напомнила, что с 1 января 2016 года в ФСИН России действует Единая электронная система учета организации медико-санитарного обеспечения лиц, инфицированных ВИС и гепатитом В и С.