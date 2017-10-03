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Посольство РФ в США: россияне не числятся среди пострадавших в ходе стрельбы в Лас-Вегасе

Общество
3 октября, 16:49 дата обновления: 3 октября, 16:56 UTC+3

Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали

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ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Граждане РФ, по предварительным данным властей США, не числятся среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Вашингтоне.

"По предварительным данным американских властей, российских граждан среди пострадавших в инциденте в Лас-Вегасе нет", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка.

Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

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