Посольство РФ в США: россияне не числятся среди пострадавших в ходе стрельбы в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Граждане РФ, по предварительным данным властей США, не числятся среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Вашингтоне.

"По предварительным данным американских властей, российских граждан среди пострадавших в инциденте в Лас-Вегасе нет", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка.

Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.