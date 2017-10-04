Ассоциация "Турпомощь": итоги работы и перспективы развития. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная пятилетию ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь".

О системе защиты прав и законных интересов российских туристов за рубежом, текущих вызовах и развитии механизмов поддержки потребителей выездного туризма рассказывают председатель наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь", руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, генеральный директор компании "Пегас" Анна Подгорная, генеральный директор компании "TUI Россия и СНГ" Тарас Демура и генеральный директор компании "Интурист" Виктор Тополкараев.

Ассоциация "Турпомощь" - объединение туроператоров в сфере выездного туризма. Основной задачей ассоциации является оказание помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.