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Эрнст попросил передать ТЭФИ за "Пусть говорят" Малахову

Общество
3 октября, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По словам гендиректора Первого канала, награда должна остаться ведущему "на память"

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Директор Первого канала Константин Эрнст

Директор Первого канала Константин Эрнст

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Программа "Пусть говорят" получила премию ТЭФИ, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать награду ведущему Андрею Малахову.

"Этот приз должен остаться на память о Первом канале Андрею Малахову", - сказал Эрнст.

Ведущие пообещали передать награду Малахову, который в августе перешел на канал "Россия 1", где сейчас ведет и продюсирует программу "Прямой эфир".

Церемония награждения лауреатов ТЭФИ проходит во вторник в Москве.

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