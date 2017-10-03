Эрнст попросил передать ТЭФИ за "Пусть говорят" Малахову

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Программа "Пусть говорят" получила премию ТЭФИ, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать награду ведущему Андрею Малахову.

"Этот приз должен остаться на память о Первом канале Андрею Малахову", - сказал Эрнст.

Ведущие пообещали передать награду Малахову, который в августе перешел на канал "Россия 1", где сейчас ведет и продюсирует программу "Прямой эфир".

Церемония награждения лауреатов ТЭФИ проходит во вторник в Москве.