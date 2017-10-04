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Выполненный в 1916 году рисунок космического корабля покажут на выставке в Петербурге

Общество
4 октября, 10:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В экспозиции также будут представлены полноразмерный макет первого искусственного спутника Земли и платы для первых советских электронно-вычислительных машин, созданные в 50-х годах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рисунок межпланетного обитаемого космического корабля работы гимназиста Георгия Кульбуша 1916 года станет "акцентом" выставки "Утро космической эры", которая открывается в среду в Петербурге. Выставка посвящена 60-летию запуска советскими учеными первого искусственного спутника Земли. Об этом рассказал корреспондент ТАСС директор музея Роман Панов.

"Тетрадь 1916 года петербургского гимназиста Георгия Кульбуша с докладом "Великая греза человечества - космические путешествия" и рисунком межпланетного космического корабля, с разбивкой на жилые и нежилые отсеки, станет одним из акцентов выставки", - рассказал он.

Также в экспозиции будут представлены полноразмерный макет первого искусственного спутника Земли, платы для первых советских электронно-вычислительных машин, созданные в 1950-х годах. По словам собеседника агентства, посетить выставку "Утро космической эры" смогут все желающие с 4 октября по 4 ноября 2017 года.

Григорий Кульбуш выполнил работу, посвященную исследованию космоса, собираясь поступать в Политехнический институт, что и случилось в 1917 году. Однако с осени 1918 года он оказался в инженерных войсках, затем был переведен из Политеха в Технологический институт, который окончил в 1924 году.

Работал в институте ЛИТМО, а в 1929 году стал одним из основателей ленинградского завода "Пирометр", где выпускают приборы и пилотажно-навигационные комплексы для авиации и пилотируемых космический аппаратов.

"Судьба автора тетради сложилась трагически. Его ошибки в научных расчетах расценили как вредительство, арестовали и расстреляли в 1937 году, а затем посмертно реабилитировали", - рассказал Роман Панов.

Первый проректор Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Владимир Глухов отметил, что работа Кульбуша была частью системы обучения, которую создали в вузе после выхода в 1903 году работы основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского "Исследование мировых пространств реактивными приборами".

В группу входили преподаватели, студенты и даже гимназисты. По словам Романа Панова, тетрадь Кульбуша попала в музей в конце 1980-х годов, с тех пор раритет показывали публике всего несколько раз.

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