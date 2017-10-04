Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Yahoo заявила, что хакерская атака на ее системы в 2013 году затронула 3 млрд аккаунтов

Общество
4 октября, 10:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По данным компании, атака могла затронуть все существовавшие на момент августа 2013 года аккаунты

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Хакерская атака на системы сервисов Yahoo в 2013 году затронула 3 млрд учетных записей пользователей. С таким заявлением выступила во вторник американская интернет-компания.

"Основываясь на анализе информации, проведенном совместно со сторонними экспертами в области кибербезопасности, Yahoo установила, что все аккаунты, которые существовали на момент августа 2013 года, были, скорее всего, затронуты [хакерской атакой]", - говорится в сообщении компании. Речь идет о 3 млрд аккаунтов.

В Yahoo напомнили, что фирма предприняла все необходимые действия, направленные на защиту учетных записей. Также она обратилась к пользователям с просьбой сменить пароли от своих аккаунтов.

В сентябре прошлого года Yahoo сообщила, что компании стало известно о взломе более 500 млн ее аккаунтов, который произошел еще в 2014 году. Украденные данные включали имена пользователей, их адреса электронной почты, пароли и другую личную информацию. При этом в компании отметили, что хакерам, судя по всему, не удалось похитить сведения о платежных картах или другие банковские данные.

В декабре прошлого года Yahoo после проведения анализа выяснила, что в августе 2013 года компания подверглась еще одному взлому, который, согласно первоначальной информации, привел к краже данных с более чем 1 млрд учетных записей. В Yahoo подчеркнули, что фирма сотрудничает с правоохранительными органами, занимающимися расследованиями обоих случаев взлома, которые, по имеющимся данным, не связаны друг с другом.

В марте американские власти предъявили обвинения в хакерской атаке на Yahoo в 2014 году гражданину Канады Кариму Баратову, а также нескольким россиянам. Баратов был арестован в канадском Анкастере в собственном доме, после чего экстрадирован в США. Уроженец Казахстана Баратов, который не признает вины, остается единственным арестованным по данному делу. Судебный процесс над ним в США начался в августе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
3
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"
4
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Эрнст попросил передать ТЭФИ за "Пусть говорят" Малахову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама