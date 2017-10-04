Yahoo заявила, что хакерская атака на ее системы в 2013 году затронула 3 млрд аккаунтов

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Хакерская атака на системы сервисов Yahoo в 2013 году затронула 3 млрд учетных записей пользователей. С таким заявлением выступила во вторник американская интернет-компания.
"Основываясь на анализе информации, проведенном совместно со сторонними экспертами в области кибербезопасности, Yahoo установила, что все аккаунты, которые существовали на момент августа 2013 года, были, скорее всего, затронуты [хакерской атакой]", - говорится в сообщении компании. Речь идет о 3 млрд аккаунтов.
В Yahoo напомнили, что фирма предприняла все необходимые действия, направленные на защиту учетных записей. Также она обратилась к пользователям с просьбой сменить пароли от своих аккаунтов.
В сентябре прошлого года Yahoo сообщила, что компании стало известно о взломе более 500 млн ее аккаунтов, который произошел еще в 2014 году. Украденные данные включали имена пользователей, их адреса электронной почты, пароли и другую личную информацию. При этом в компании отметили, что хакерам, судя по всему, не удалось похитить сведения о платежных картах или другие банковские данные.
В декабре прошлого года Yahoo после проведения анализа выяснила, что в августе 2013 года компания подверглась еще одному взлому, который, согласно первоначальной информации, привел к краже данных с более чем 1 млрд учетных записей. В Yahoo подчеркнули, что фирма сотрудничает с правоохранительными органами, занимающимися расследованиями обоих случаев взлома, которые, по имеющимся данным, не связаны друг с другом.
В марте американские власти предъявили обвинения в хакерской атаке на Yahoo в 2014 году гражданину Канады Кариму Баратову, а также нескольким россиянам. Баратов был арестован в канадском Анкастере в собственном доме, после чего экстрадирован в США. Уроженец Казахстана Баратов, который не признает вины, остается единственным арестованным по данному делу. Судебный процесс над ним в США начался в августе.