Медведев на выставке "Золотая осень" пообщался с поварами и попробовал их блюда

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил сельскохозяйственную выставку "Золотая осень".
Глава правительства осмотрел ряд павильонов южных регионов страны, у стенда Ставропольского края Медведева встретили хлебом-солью.
В ходе посещения экспозиции премьер-министр зашел в павильон, где свое искусство гостям выставки демонстрируют повара со звездами Мишлен, специально приглашенные для продвижения отечественных продуктов. Медведеву рассказали, что эти повара проведут здесь мастер-классы и все их блюда можно будет продегустировать.
"Ну, если я вовремя завершу рабочий день, приеду к вам", - пообещал премьер. До вечера ждать, впрочем, не пришлось, так как после совместной фотографии с поварами Медведев подошел к стойке с уже приготовленными образцами продукции, и ему предложили попробовать приготовленную с медом дагестанскую баранину. "Запахи идут правильные", - сказал Медведев и, попробовав блюдо, отметил его вкус, поблагодарив повара.
Показали главе правительства и винную стойку с продукцией, изготовленной из сортов российского винограда, предложив заодно попробовать и эти образцы. "Нет, сейчас не буду: мне еще работать. Спасибо", - отказался глава правительства.