Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НИИ гриппа: рост числа заболевших ОРВИ в России замедлился

Общество
4 октября, 13:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Заболеваемость за неделю с 25 сентября по 1 октября выросла на 3,7%

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на неделе с 25 сентября по 1 октября по России в целом выросла на 3,7%.

Темпы прироста заболеваемости в четыре раза ниже, чем на прошлой неделе, и в 10 раз ниже, чем на позапрошлой, сообщила в среду служба надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ.

"Прирост заболеваемости, обусловленный сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций не гриппозной этиологии, на этой неделе [по сравнению с предыдущей] был существенно меньше, и составил 3,7%. [Прирост заболеваемости] на прошлой неделе составлял 16%, на [позапрошлой неделе] 42,2%", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что заболеваемость ОРВИ на территории России "остается также ниже порогового уровня по населению в целом на 1,9%, находится на обычном сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая". Неделей раньше в Воронеже отмечалось превышение эпидпорога по ОРВИ на 29,9%.

При этом специалисты отмечают региональные особенности распространения ОРВИ. "Прирост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии был более выражен в Крыму (19,2%), Северо-Кавказском (17,6%) и Южном (14,0%) округах", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама