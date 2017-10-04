НИИ гриппа: рост числа заболевших ОРВИ в России замедлился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на неделе с 25 сентября по 1 октября по России в целом выросла на 3,7%.

Темпы прироста заболеваемости в четыре раза ниже, чем на прошлой неделе, и в 10 раз ниже, чем на позапрошлой, сообщила в среду служба надзора за гриппом НИИ гриппа Минздрава РФ.

"Прирост заболеваемости, обусловленный сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций не гриппозной этиологии, на этой неделе [по сравнению с предыдущей] был существенно меньше, и составил 3,7%. [Прирост заболеваемости] на прошлой неделе составлял 16%, на [позапрошлой неделе] 42,2%", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что заболеваемость ОРВИ на территории России "остается также ниже порогового уровня по населению в целом на 1,9%, находится на обычном сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая". Неделей раньше в Воронеже отмечалось превышение эпидпорога по ОРВИ на 29,9%.

При этом специалисты отмечают региональные особенности распространения ОРВИ. "Прирост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии был более выражен в Крыму (19,2%), Северо-Кавказском (17,6%) и Южном (14,0%) округах", - говорится в сообщении.