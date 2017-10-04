Центр компетенций по блокчейн-технологиям откроется в 2018 году на базе ульяновского вуза

УЛЬЯНОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены открыть до конца 2018 года Центр компетенций по блокчейн-технологиям на базе Ульяновского государственного университета, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

"Региональный центр по блокчейн начнет работу в конце следующего года на базе Ульяновского государственного университета. На работу центра планируется заложить средства в региональной программе "Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области" на 2015-2020 годы", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что в центре будут развивать информационные продукты для использования в госорганах и различных отраслях экономики, а также по обучению соответствующих специалистов. В пресс-службе уточнили, что деятельность планируется вести на принципах сетевого сотрудничества с ведущими российскими университетами и IT- компаниями. На базе такого центра будут отрабатывать блокчейн-технологии на внутренних проектах, которые в дальнейшем распространят на региональные уровни.

По словам ректора вуза Бориса Костишко, в университете есть вся необходимая база. На данный момент уже прописана дорожная карта проекта, в этом году начнется работа по подготовке кадров. "Первый этап - это реализация проекта в самом университете. Например, по хранению и доступу к документам, которые мы выдаем: академические справки, дипломы, аттестаты", - цитирует пресс-служба Костишко.

Ведущий специалист института экономики Российской академии наук в сфере регулирования систем блокчейн и криптовалют Эраст Галумов во время встречи с губернатором региона Сергеем Морозовым отметил, что Ульяновская область может стать бесспорным лидером в сфере просвещения по теме биткоина, криптовалюты и блокчейн. "Я думаю, что на базе Ульяновского государственного университета можно сделать центр по моделированию новых идей в сфере развития, прежде всего, бизнеса. Можно создать пул специалистов, которые будут способны генерировать ICO не только в области, но и по всей стране - таких специалистов и такого уровня центров в России еще нет", - цитирует эксперта пресс-служба регионального Минобрнауки.

В ноябре 2016 года Ульяновский государственный университет вошел в топ-30 лучших IT-вузов России, составленный Российской ассоциацией электронных коммуникаций. Губернатор региона поставил задачу по созданию в регионе специализированных центров компетенций в рамках реализации федеральной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Их работа также предполагает направления в развитии блокчейн.