День учителя отметят в России более 2,5 млн человек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 2,5 млн человек по всей России отмечают в четверг свой профессиональный праздник - День учителя. Концерт, посвященный этому событию и торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Учитель года России - 2017", состоится вечером в Государственном Кремлевском дворце. Победители главного учительского конкурса страны разных лет рассказали ТАСС о том, что привело их профессию.

Победителем первого конкурса "Учитель года СССР" в 1990 году стал Александр Сутормин, сельский учитель русского языка и литературы Поповской средней школы Чернского района Тульской области. В этом году исполняется уже 40 лет, как Александр Евгеньевич работает в этой школе.

По его мнению, профессия педагога - одна из немногих, которая позволяет быть творческим человеком, "пусть в мелочах, а не в главном". "Я могу сам сделать свой урок, могу рассказать тему не так, как в методичке, а как понимаю ее сам, объяснить по-своему характер героев, а не как какой-то известный литературовед, и вот эта свобода самовыражения - самое главное в работе учителя", - считает Сутормин.

Победителем конкурса "Учитель года-"2016 стал Александр Шагалов, также учитель русского языка и литературы. Он преподает в школе № 7 имени Г. К. Жукова в городе Армавир Краснодарского края.

Он отметил, что в этом году эссе участников конкурса были посвящены людям, благодаря которым они пришли в профессию. "Можно прийти к выводу, что зачастую учителями становятся, глядя на примеры из своего окружения, встретив ярких людей, принадлежащих этой профессии. На мой выбор повлиял школьные учителей-филологов. Конечно, я на них равнялся, потом на своих преподавателей в Армавирском государственном педагогическом университете", - поделился Шагалов.

Профессия учителя, по мнению Шагалова, сочетает в себе много других сфер деятельности. "Хороший преподаватель должен быть немножко актером, то есть хорошо владеть словом, выразительно читать, быть способным увлечь ребенка. Учитель, по-своему, и ученый, потому что занимается исследованиями, разрабатывая учебные программы", - отметил Шагалов.