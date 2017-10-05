Эксперт: Дагестан и Ставропольский край являются лидерами событийного туризма в СКФО

ВЛАДИМИР, 5 октября. /ТАСС/. Дагестан и Ставропольский край являются наиболее успешными регионами СКФО в части развития событийного туризма. Такое мнение ТАСС озвучил вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), председатель экспертного совета Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Игорь Каверзин.

"Из регионов-лидеров Кавказа по событийному туризму я бы отметил Ставропольский край и Дагестан. Количество туристических событий в них растет, меняется в сторону увеличения общей палитры. Если раньше были события, исключительно связанные с горнолыжной тематикой, то сейчас людей на Северный Кавказ привлекают спортивные события, в частности в Ставропольский край, в Дагестан", - сказал эксперт.

По мнению Каверзина, в Дагестане и на Ставрополье успешно развиваются молодежные туристические проекты. Также туристов привлекают гастрономические и этнографические события, связанные с местными обычаями и традициями. В частности, в Дагестане популярностью пользуются фестиваль шашлыка, который проводится с 2016 года в Дербенте, фестиваль "Каспийская рыба", а также фестиваль горного чая. В Ставропольском крае приобрели известность фестиваль воздухоплавания и кубок внедорожников "Трофи-спринт".

"В Ставропольском крае есть интересные проекты, связанные с молодежным туризмом, интересные проекты, связанные с гастрономическим и этнографическим туризмом, потому что местная специфика, народные обычаи, традиции очень важны. Кроме того, привлекают события, связанные с горами, подъемы-спуски. Мы такие тенденции наблюдаем сейчас", - добавил Каверзин.

Как сообщалось ранее, государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" предполагает рост от года к году количества туристов, посетивших курорты СКФО. Так, в 2017 году их число должно составить около 522 тыс. человек, а по итогам 2020 года - 837 тыс. отдыхающих, следует из паспорта программы.