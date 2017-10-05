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В Петербурге откроют памятную доску в честь учителей блокадного Ленинграда

Общество
5 октября, 1:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, октября. /ТАСС

Мероприятие приурочено к 100-летию Невского района и Дню учителя

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Памятная доска, посвященная подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде, будет открыта в День учителя в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

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"Гранитную памятную доску "Подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде" откроют в школе № 337. В военные годы в здании школы находились госпиталь и операционная, а в актовом зале располагались палаты. Занятия проводились в бомбоубежище, в подвальных помещениях, а вместо звонков работало радио", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы администрации Невского района Светлана Кузьмина.

По словам директора школы Ольги Макаренко, идея открыть памятную доску родилась еще в прошлом году. Мероприятие приурочено к 100-летию Невского района и Дню учителя.

"Инициатива открыть памятную доску родилась еще в прошлом году. Ее откроет Валентина Лебедева, учительница географии с преподавательским стажем в 56 лет, во время блокады Ленинграда ей было три года. Учителей, которые преподавали в нашей школе в дни блокады, к сожалению, нет в живых. Сейчас им было бы по 100-105 лет", - рассказала Макаренко.

Она добавила, что для гостей мероприятия проведут экскурсию по школьному музею "Наследие", который открыли в 1967 году при участии знаменитой блокадной поэтессы Ольги Берггольц.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. За время блокады учебный процесс в ленинградских школах нарушался в 1941 году, когда двери многих школ не открылись 1 сентября, поскольку учебные заведения были заняты под госпитали и воинские части. Зимой 1941-1942 года многие учебные заведения также закрылись из-за холода и голода, но даже в самую суровую пору в Ленинграде работало 39 школ. В 1943 году образовательный процесс вошел в нормальное русло.

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