В Дагестане построят полигон ТБО для решения проблемы свалок в регионе

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца 2017 года определят оператора по строительству полигона твердых бытовых отходов (ТБО) под Махачкалой, который решит проблему крупных и стихийных свалок в регионе. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"Мы переходим на новую систему по обработке твердых коммунальных отходов по указу президента РФ, по постановлению правительства РФ. Дагестан разработал свою схему по обработке твердых коммунальных отходов. Мы планируем строить полигон в 20 км от Махачкалы, занимаемся этим вопросом", - сказал он.

Единый оператор по сбору и утилизации отходов, перед которым будет поставлена задача приступить к строительству площадки, будет выбран уже в этом году. "Сейчас по всей территории Дагестана определяем оператора, который будет заниматься сбором, транспортировкой, сортировкой, переработкой, утилизацией, а также строительством полигона. Мы его определим уже в этом году", - отметил Карачаев.

Он добавил, что возведение полигона "решит вопрос с незаконными свалками" в регионе. Сейчас в регионе действует лишь один лицензированный полигон для размещения ТБО - в Кизляре. В пресс-службе городской администрации отметили, что его ресурс уже не удовлетворяет потребности города. Мощность полигона - 330 тыс. тонн в год, то есть 28% от общего количества отходов.

ОНФ проводит "генеральную уборку"

За последние годы на территории Дагестана, в том числе вдоль побережья Каспийского моря, ликвидировано более 2,5 тыс. свалок, напомнил министр. "Тот мусор, который выкидывали в горах на побережья рек, попадал в озера, водохранилища. Проведена огромная работа, и она продолжается в Год экологии", - заметил он.

В работе участвуют активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В конце января 2017 года организация запустила проект "Генеральная уборка", в рамках которого действует сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок". Граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе сигналов от жителей коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

"В республике, по данным Минприроды, около 300 несанкционированных свалок, на "Интерактивной карте" гражданами отмечено почти 90 свалок. С февраля-марта этого года общими усилиями в республике были ликвидированы 24 стихийные свалки", - рассказал ТАСС глава регионального исполкома ОНФ в Республике Дагестан Джамалудин Шигабудинов. По его словам, еще по 63 объектам отделением направлены письма в администрации городов и районов с просьбой принять меры по ликвидации проблемных объектов.

Незаконный полигон вблизи аэропорта

Один из последних сигналов от граждан послужил поводом для обращения активистов ОНФ в Генпрокуратуру. Речь идет о несанкционированных свалках близ аэропорта Махачкалы, всего в двух и семи километрах от взлетно-посадочной полосы, рассказал Шигабудинов. Однако, по его словам, требование закона предусматривает минимальное расстояние 15 км.

"Ее (свалку) ликвидировать невозможно, но хотя бы привести в порядок, провести рекультивацию", - отметил глава регионального исполкома ОНФ.

Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана уже несколько лет подряд занимается проблемой свалки недалеко от воздушной гавани, сказал Карачаев. "Я на этой свалке провел пять совещаний, пригласил туда администрацию города, заставил ее огородить, поставить технику. После появления нового полигона ее, конечно, не будет. Но другого места, куда вывозить мусор, пока нет", - пояснил чиновник.

Обилие птиц вблизи аэропорта

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, жители не раз фиксировали возгорание обнаруженных рядом с аэропортом свалок. Накануне он отметил, что нахождение полигона или какой-либо мусорной свалки - это грубейшее нарушение всех возможных санитарных норм, а также напрямую угрожает безопасности как местного населения, так и пассажиров самолетов - над мусорноыми кучами птицы летают стаями, и любая из них может попасть в лайнер.

В свою очередь в аэропорту Махачкалы заявили, что свалка не представляет опасности для авиапассажиров. Как сообщил в среду генеральный директор воздушной гавани Арсен Пирмагомедов, "угрозы пассажирам аэропорта от обилия птиц нет".

По его словам, аэропорт проводит необходимую работу, в штате предприятия находится специалист-орнитолог, который контролирует данную ситуацию. При этом наличие в непосредственной близости от аэропорта мусорных полигонов вызывает обеспокоенность. Аэропорт стал одним из инициаторов работы прокуратуры "по выявлению нарушителей законодательства в области утилизации бытовых отходов", добавил директор авиаузла.

Экологические акции

Представители государственных ведомств, вузов и общественных организаций регулярно проводят совместные экологические акции в Дагестане. 30 сентября в рамках всероссийской экологической акции "Зеленая Россия" ее участники очистили территорию Республиканского урологического центра. В ближайшее время планируется проведение еще одного субботника на территории парка Воинов- интернационалистов в Махачкале, сказал журналистам активист ОНФ Закир Джанбулатов.