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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что от их работы зависит будущее детей и всей страны. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина опубликован в четверг на сайте правительства РФ.
"Вы выбрали профессию, которая нужна каждому человеку, любой стране и всему миру. Именно вы открываете дорогу своим ученикам и их достижениям, заботитесь об их развитии", - говорится в поздравлении премьера. Медведев подчеркнул, что педагоги учат верить в себя, думать, иметь собственную точку зрения и отстаивать ее, отвечать за свои поступки.
Глава правительства подчеркнул, что работа учителя не ограничивается только преподаванием дисциплин.
"По большому счету от вашего личного примера, квалификации, широкого кругозора, умения найти подход к каждому зависит будущее детей, а значит - будущее нашей страны", - заключил Медведев.
Премьер пожелал учителям творческих удач, здоровья, счастья и всего самого доброго.
Всемирный день учителя отмечается 5 октября ежегодно, начиная с 1994 года, по инициативе ЮНЕСКО. Ранее он отмечался каждое первое воскресенье октября.