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Журналист НТВ Немышев вернулся в Россию

Общество
5 октября, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сотруднику НТВ запрещен въезд на территорию Украины на три года

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудник телеканала НТВ Вячеслав Немышев, ранее задержанный на Украине, вернулся в Россию. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе НТВ.

"Он в России, но не в Москве", - сказал собеседник агентства.

"Я находился часов пять в полицейском участке, с меня взяли показания сначала полицейские, потом сотрудники СБУ. После этого мы очень долго ездили по Киеву, потом стояли на какой-то улице, где я сидел в машине в неведении. После этого мне сказали, что все решено, и мы поехали к границе", - рассказал Немышев.

По словам журналиста, "у ворот полицейского участка его ждала целая группа националистов, со стороны которых в его адрес звучали угрозы".

Немышеву запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) намерена принудительно выдворить Немышева в РФ. Журналист был задержан 4 октября в Киеве сотрудниками полиции за мелкое правонарушение.

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