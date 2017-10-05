Отопительный сезон начался в 28 регионах России

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе активно стали подключать регионы Центрального федерального округа. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя РФ Михаил Мень.
"Минстрой России запустил отопительный сезон в 28 субъектах РФ. Мы активно следим за запуском тепла в РФ, отслеживаем аварии, которые могут происходить и просим региональные власти немедленно реагировать на все аварийные случаи, которые могут возникать в связи с запуском тепла", - сказал Мень.
По его словам, первой включила отопление Калужская область.