Ветеран в Подмосковье признан нуждающимся в новом жилье по делу об отказе в переселении

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следствие признало 92-летнего ветерана нуждающимся в жилье по делу об отказе в переселении участников Великой Отечественной войны из ветхого жилья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"После возбуждения уголовного дела органами местного самоуправления Солнечногорского района было проведено обследование жилищных условий Владимира Ручкина и занимаемое им жилье признано непригодным. Ручкин был признан как нуждающийся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", - сообщили в ГСУ.

В ходе расследования следователи также провели выемки в помещениях администрации сельского поселения Луневское и допросили в качестве свидетелей главу сельского поселения, сотрудников администрации и председателя совета ветеранов сельского поселения.

Ранее в эфир федерального телеканала вышел сюжет о том, что участник Великой Отечественной войны Владимир Ручкин и его супруга, ветеран тыла и инвалид, проживают в сельском поселении Луневское Солнечногорского района в ветхом жилье, непригодном для проживания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Следствием установлено, что Ручкин, на основании федерального закона "О ветеранах" имеющий право на получение жилья в первоочередном порядке, неоднократно обращался в администрацию поселения с заявлениями о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, признании нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также обследовании жилищных условий и признании их непригодными для проживания. Однако должностные лица администрации поселения не приняли решения, предусмотренные законом, и этим нарушили права и законные интересы ветерана.