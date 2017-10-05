Удаленное управление конвейером принесло победу команде СПбПУ на первенстве Worldskills

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) победила в соревнованиях по разработке промышленных систем (компетенция "Мехатроника") благодаря технологии удаленного управления конвейером. Это обеспечило ребятам поездку на Национальный межвузовский чемпионат, который пройдет на площадке ВДНХ в Москве 29-30 ноября, сообщил в четверг организатор соревнований, сотрудник СПбПУ Вячеслав Потехин.

Он уточнил, что соревнования проведены по стандартам Worldskills. "На нашей площадке соревновались четыре команды - две из нашего вуза, а также команда из Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова и Севастопольского государственного университета. Лучшими оказались ребята, применившие более совершенную, дистанционную технологию управления конвейером", - сказал Потехин.

Еще одна команда СПбПУ также получила первое место, незначительно отстав от лидеров по баллам. Преимущество победившей команды заключалось в том, что спроектированная и созданная ею система работала более надежно, без сбоев. Второе место не присваивалось. Третье место получила команда из Севастополя.

На межвузовский чемпионат в компетенции "Мехатроника", кроме СПбПУ, ведут отбор еще три вуза - Уральский федеральный университет (УрФУ), Томский политехнический университет и Московский энергетический институт (МЭИ). Для проведения соревнований в компетенции "Мехатроника", предусматривающих разработку, наладку и обслуживание конвейеров, на площадке каждого из вузов создают макет. Задача команд создать программное обеспечение для работы конвейеров и обеспечить их надежную работу.

"Мехатроника" будет одной из целого ряда компетенций на соревнованиях в Москве. Победители в каждой из компетенций получат путевку на Российский чемпионат WorldSkills, а затем и на мировой. Их даты пока не определены.

Worldskills International - международное движение, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров. Чемпионаты профессионального мастерства Worldskills проводятся в разных странах, включая Россию. Разработчики промышленных систем - одна из основных инженерных специальностей, которые востребованы в производстве автомобилей, в пищевой и косметической промышленности.