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На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек

Общество
6 октября, 13:30 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 6, октября. /ТАСС

В ВОЗ подчеркивают, что чума является эндемичным заболеванием на Мадагаскаре

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ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 30 человек скончались в результате вспышки чумы на Мадагаскаре с начала августа. Об этом на брифинге в пятницу в Женеве сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"По данным Министерства здравоохранения Мадагаскара, зарегистрирован 231 случай заболевания чумой, включая 33 случая со смертельным исходом", - отметил он.

По его словам, ВОЗ на этой неделе предоставила Мадагаскару 1,5 млн доз антибиотиков. Они переданы лечебным учреждениям и их "достаточно для лечения 5 тысяч пациентов и защиты 100 тыс. человек". Как подчеркнул Язаревич, в стране "остро не хватает материалов для дезинфекции и оборудования для личной защиты работников здравоохранения".

С рекомендацией ограничить поездки на Мадагаскар ВОЗ не выступала. Вместе с тем, как отметил официальный представитель, организация считает, что "путешественников следует информировать о вспышке чумы", они должны знать о симптомах и при их наличии обращаться в лечебные учреждения.

В ВОЗ подчеркивают, что чума является эндемичным заболеванием на Мадагаскаре. В африканской стране ежегодно регистрируется около 400 случаев этого недуга. В нынешнем году, в отличие от предыдущих вспышек, чума охватила обширные городские районы, что повышает риск ее дальнейшего распространения. Как пояснил Язаревич, чума сейчас распространяется в местах, где "ее раньше не было - на побережье и в столице", поэтому "не все, включая работников здравоохранения, могут быть полностью знакомы с этой болезнью".

Возбудителем бубонной чумы является чумная палочка. Природные резервуары возбудителя - грызуны, а переносчики - блохи.

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