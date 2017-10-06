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КСК учредили спецноминацию для СМИ на фестивале "Восхождение"

Общество
6 октября, 16:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, октября. /ТАСС

Автор лучшего сюжета о продвижении отдыха на Северном Кавказе получит ноутбук

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" учредило на III Всероссийском медиафестивале "Восхождение" специальную номинацию за продвижение кавказских курортов в СМИ, сообщил в пятницу журналистам заместитель гендиректора организации Рустам Тапаев.

"Мы учредили специальную номинацию за лучший материал о продвижении отдыха на Северном Кавказе. Это возможность поблагодарить наших друзей из средств массовой информации за их содействие в том, что поток туристов на Северный Кавказ растет", - сказал Тапаев.

Он добавил, что победитель номинации получит в качестве приза ноутбук. По данным организаторов фестиваля, в финал спецноминации вышли сюжеты телеканала "Архыз 24" (Карачаево-Черкесская Республика), киностудии Action Brothers (Москва) и телекомпании "Черкесск" (КЧР).

"Мы надеемся, что в роликах специальной номинации увидим возможности зимнего и летнего отдыха, поскольку именно в предстоящем сезоне у нас начнется полноценная работа курортов как летом, так и зимой", - отметил он.

Фестиваль проходит в Северной Осетии 5-6 октября. В нем участвуют более 100 журналистов, в программе - посещение достопримечательностей региона и мастер-классы, а также экспертная сессия Минкавказа России и КСК на тему: "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа", на которой рассматриваются механизмы развития основных видов туризма в регионе: горного, лечебно-оздоровительного, круизного, культурно-познавательного, сельского, делового и экологического.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и главы Северной Осетии. Организаторы - ВГТРК и фонд "ПосетиКавказ". Генеральный партнер - АО "Курорты Северного Кавказа".

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