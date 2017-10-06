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Заседание группы "Россия - исламский мир" может пройти в Саудовской Аравии

Общество
6 октября, 23:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, октября. /ТАСС

Такое предложение на встрече с королем Саудовской Аравии сделал президент Татарстана Рустам Минниханов

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КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом предложил провести на саудовской территории следующее заседание группы "Россия - исламский мир", монарх поддержал инициативу. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Татарстана по итогам встречи главы республики с королем.

"Минниханов предложил королю Саудовской Аравии рассмотреть возможность проведения очередного заседания Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Саудовской Аравии. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд положительно оценил это предложение и дал соответствующие поручения", - говорится в сообщении.

Минниханов является председателем Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", созданной в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. Третье заседание группы прошло в этом году в Грозном. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.

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Персоны
Шаймиев, Минтимер Шарипович Примаков, Евгений Максимович Минниханов, Рустам Нургалиевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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