Заседание группы "Россия - исламский мир" может пройти в Саудовской Аравии

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КАЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом предложил провести на саудовской территории следующее заседание группы "Россия - исламский мир", монарх поддержал инициативу. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Татарстана по итогам встречи главы республики с королем.
"Минниханов предложил королю Саудовской Аравии рассмотреть возможность проведения очередного заседания Группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Саудовской Аравии. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд положительно оценил это предложение и дал соответствующие поручения", - говорится в сообщении.
Минниханов является председателем Группы стратегического видения "Россия - исламский мир", созданной в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того, как РФ присоединилась в качестве наблюдателя к Организации исламского сотрудничества. Третье заседание группы прошло в этом году в Грозном. В нее входят 33 известных государственных и общественных деятеля из 27 стран, в том числе бывшие премьер-министры и министры иностранных дел, крупнейшие богословы из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и других государств.