Ресторатор Новиков рассказал национальной сборной WorldSkills Russia, как добиться успеха

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Посол WorldSkills Kazan 2019, ресторатор Аркадий Новиков дал напутствие национальной сборной молодых профессионалов WorldSkills Russia перед мировым чемпионатом в Абу-Даби и открыл свой секрет успеха. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе союза "WorldSkills Россия".

С 14 по 19 октября в Абу-Даби пройдет 44-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Сейчас участники состязаний находятся на сборах в Москве, где проходят тренинги, один из которых посетил Новиков.

"Сделайте так, чтобы после окончания соревнований вам было чем гордиться. Для вас это трамплин в будущее. Неважно, что происходит вокруг: ругают ли вас, льстят или же хлопают в ладоши. Слушайте только себя и делайте свое дело со всей любовью, усердием и ответственностью", - сказал ресторатор.

Он рассказал о своем пути от студента кулинарного колледжа до успешного бизнесмена.

"В школе я был троечником и не поступил в институт. Тогда мама практически за ухо отвела меня в кулинарное училище. Во время учебы подрабатывал в ресторане, и один повар всегда повторял: "Каждый человек - кузнец своего счастья". И это действительно так. Вам предстоит выковать свое счастье своими собственными руками", - отметил Новиков.

"Я не мог предположить, что у меня будет такое количество ресторанов, но я всегда относился к своему делу ответственно и серьезно. Каждый день я борюсь, стремлюсь, становлюсь лучше, стараюсь, показываю, организовываю, делаю. Это бесконечный процесс со взлетами и падениями, но безумно интересный", - добавил посол WorldSkills Kazan 2019.

О WorldSkills

Национальная сборная WorldSkills Russia - это команда, представляющая Россию на мировом или европейском первенстве по профессиональному мастерству. Под каждый чемпионат сборная формируется из расширенного состава, включающего финалистов Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Команда представит страну на мировом чемпионате в третий раз: впервые РФ была представлена на мировом первенстве в Лейпциге в 2013 году, во второй раз - в Сан-Паулу в 2015-м, где сборная завоевала шесть медалей.

Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Основные задачи соревнований - привлечь внимание общества к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для создания высоких профессиональных стандартов. Ожидается, что в чемпионате примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов и 2 тыс. экспертов из более чем 60 стран мира.

В рамках подготовки к состязаниям реализуется программа "Посол чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019", приглашение стать послом получают известные представители своей профессии и общественные деятели. Ресторатор Аркадий Новиков стал первым послом WorldSkills Kazan 2019.