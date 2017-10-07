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Авиация МЧС задействована в тушении природных пожаров в Приморье

Общество
7 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Два самолета сбросили на очаги возгораний 180 тонн воды

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Самолеты и вертолет МЧС РФ произвели 29 сливов воды на очаги природных пожаров, действующих в Приморье. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка министерства.

"Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в Кавалеровском и Тернейском районах Приморского края к тушению привлекались два самолета Бе-200 МЧС России. Произведены 15 сливов, сброшены 180 тонн воды. Не допущено распространение пожара в сторону двух населенных пунктов", - сказали в ведомстве.

Также к тушению привлекался вертолет МЧС. Он произвел 14 сливов 70 тонн воды. Обстановка с пожарами находится на контроле, подчеркнули в МЧС.

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