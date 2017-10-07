В Тамбовской области открыли памятник Солдату-Победителю

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло в центре города Рассказово (Тамбовская область) памятник Солдату-Победителю, увековечив имена 3423 бойцов-участников Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие представители 19 государств, включая Индию, Китай, Сирию, сообщили в пресс-службе РВИО в субботу.

"Памятник посвящен жителям Тамбовской области, городам Рассказово и Рассказовского района, оставшимся на полях сражений Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, внесшим огромный вклад в победу советского народа над фашизмом", - сказали в пресс-службе.

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Автором проекта выступил советник председателя РВИО Ростислав Мединский, скульптором - Денис Стритович. Монумент стал пятым памятником, установленным в Тамбовской области РВИО. В скульптурной композиции поименованы воины, призванные из Рассказовского района, их имена выбиты на 118 гранитных плитах, еще восемь плит запечатлели имена Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.

"В годы Великой Отечественной войны жители Рассказовского района героически сражались на всех фронтах, показывая примеры мужества и стойкости. Беда постучалась в каждый дом: на фронт ушло более 19 тыс. рассказовцев, 10 268 человек не вернулись с той страшной, кровопролитной войны", - сказал на церемонии Ростислав Мединский.

Памятник разработан и изготовлен РВИО как часть программы по установке новых и замене старых монументов в населенных пунктах и на местах воинских захоронений. Масштабная программа РВИО действует с 2015 года и уже охватила ряд регионов России. Памятник в Рассказово стал 35-м.

На данный момент это 109-й монумент, посвященный бойцам Великой Отечественной войны в регионе. По данным местных властей, из Тамбовской области на фронт ушло более 450 тыс. человек, 250 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза.