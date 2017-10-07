Пулково проведет внеочередную закупку трапов после инцидента с падением женщины и ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге проведет внеочередную закупку трапов после инцидента с падением пассажирки с ребенком. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта - ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Мы закупаем трапы во внеочередном порядке. Количество сейчас определяется, срок поставки будет зависеть от поставщиков. Будем стараться в максимально короткие сроки закупать", - сказали в пресс-службе.

Инцидент с пассажиркой и ребенком произошел 28 сентября при высадке из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более трех метров. После падения ребенок был госпитализирован, ему сделали операцию.

Расследуются уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, о некачественном ремонте и о халатности (статьи 238, 266 и 293 УК РФ). Задержаны двое подозреваемых сотрудников аэропорта, один из них заключен под домашний арест, второго суд отказался арестовать и освободил из-под стражи.