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Первая республиканская конференция по реаниматологии прошла в главной больнице Дагестана

Общество
7 октября, 21:47 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, октября. /ТАСС

В рамках мероприятия прошел семинар по развитию бизнеса в сфере здравоохранения

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МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Более 100 человек собрала первая региональная конференция по реаниматологии, которая прошла в Махачкале в Республиканской клинической больнице (РКБ) Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе РКБ.

"Первая региональная конференция по вопросам современной реаниматологии прошла 6-7 октября в Республиканской клинической больнице в Махачкале. Участие в ней приняли более ста человек - приехали реаниматологи, анестезиологи, завотделениями и главврачи медучреждений со всего Дагестана", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, конференцию в Махачкале посетили и около 20 медицинских специалистов из Чеченской Республики.

"В первый день прошел научно-практический семинар "Современная реаниматология: решение первостепенных вопросов отрасли". Его провел главный анестезиолог-реаниматолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Сергей Царенко. Также участники конференции обсудили основные вопросы нейрореаниматологии, выход больного из комы и другие вопросы", - отметили в РКБ.

Во второй день конференции прошел семинар по развитию бизнеса в здравоохранении. Своим опытом поделились руководители частных клиник Челябинска и Ростова-на-Дону, эксперт в области медицинского маркетинга и эффективного обучения врачей продажам медицинских услуг Олег Белый, а также специалисты компании Philips "Здравоохранение".

"В рамках второго дня также состоялась выставка некоторых образцов медицинской техники, которую посетили министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов и главный врач Республиканской клинической больницы Ибрагим Магомедов", - заключил собеседник ТАСС.

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