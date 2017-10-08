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Моторную лодку Джона Кеннеди продали на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс.

Общество
8 октября, 5:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

На торгах также были проданы кресло-качалка, которое было сделано специально для 35-го президента США, две пары его плавок и купальный костюм его супруги Жаклин Кеннеди

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© Guernsey's via AP

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Моторная лодка, принадлежавшая 35-му президенту США Джону Кеннеди (1917-1963), продана в субботу на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс. Об этом сообщили представители аукционного дома Guernsey's, устроившего торги.

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Речь идет о пятиметровой лодке под названием Restofus из красного дерева. Стоимость лота оценивалась в $100-150 тыс., однако покупателей, оказавшихся заплатить такую сумму, не нашлось. Новый владелец пожелал сохранить анонимность. Торги демонстрировались в прямом эфире на сайте аукциона.

Лодка, произведенная в 1961 году компанией Century, изначально принадлежала отцу будущего президента Джозефу Кеннеди. Затем она досталась Джону Кеннеди, который держал ее в порту города Хайаннис (штат Массачусетс), где у него был дом, и нередко самостоятельно управлял ей. После гибели главы государства в 1963 году лодка перешла к его брату Эдварду.

На аукцион также выставлялись другие вещи, связанные с семейным кланом Кеннеди. С молотка, в частности, за $30 тыс. ушло кресло-качалка, которое было специально сделано для 35-го президента, когда он повредил спину. Купальный костюм, принадлежавший первой леди Жаклин Кеннеди, был продан за $1,8 тыс., а две пары плавок ее супруга - за $3,5 тыс. и $1,8 тыс.

Джон Фицджеральд Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклайне (штат Массачусетс). В 1960 году в возрасте 43 лет он стал самым молодым в истории США президентом страны. Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас).

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