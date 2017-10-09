Глава Сибирского центра МЧС вылетит в Приморье для оценки ситуации с лесными пожарами

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко вылетает в Приморье, чтобы лично оценить обстановку с лесными пожарами, сообщает в понедельник пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

"Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко вылетает во Владивосток, где планирует встретиться с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и обсудить меры стабилизации лесопожарной обстановки. Если позволит погода, руководители облетят на вертолете горимые районы, чтобы с воздуха оценить масштабы бедствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стабилизировать обстановку с лесными пожарами пока не удается, количество очагов и площади, пройденные огнем, продолжают расти. "В помощь местным властям в борьбе с пожарами МЧС России увеличило авиационную группировку еще на одну единицу. Вертолет Ми-8 присоединился к двум самолетам Бе-200. Угрозу жилью и объектам инфраструктуры от огня удается предотвратить, однако дым от пожаров досаждает местному населению", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, лесные пожары действуют в 10 из 22 районов Приморья. По оперативной информации, на 9 октября в лесах действует 65 очагов, а площадь только за сутки выросла на 700 га и составляет 2300 га. "Причина всех возгораний в безответственном поведении людей в лесах при сборе урожая шишек, других дикоросов и во время охоты. Приморье - единственный регион в России, где в октябре столь активно действуют лесные пожары", - сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

При помощи авиационно-спасательных технологий удается сдерживать продвижение огня в направлении населенных пунктов, но из-за погодных условий в полную силу авиация работать не может. По данным с мест, на ликвидации пожаров задействованы порядка 400 человек и около 100 единиц техники. Однако, согласно оценкам специалистов, при таком количестве очагов и площадей людей и техники должно быть в шесть раз больше, отмечается в сообщении.

Во всех подразделениях МЧС России в Приморье введен режим повышенной готовности. В Кавалеровском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В восьми муниципальных образованиях - Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостоком городских округах - введен особый противопожарный режим.