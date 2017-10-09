ВЦИОМ: около четверти россиян хотели бы открыть свой бизнес

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти четверть россиян (22%) хотели бы открыть свой бизнес, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.
"Уровень предпринимательской активности меняется: доля желающих открыть свой бизнес постепенно снижается (с 32% в 2008 г. до 22% в 2017 г.), а оценивающих подобную перспективу как нежелательную - растет - с 49% в 1991 г. до 68% в 2017 г.", - говорится в сообщении. Вместе с тем, доля граждан, уже являющихся частными предпринимателями, составляет 7%.
Как отмечают социологи, отношение россиян к малому и среднему бизнесу улучшается по сравнению с предыдущими периодами: по данным последних опросов, 90% выражают к нему положительное отношение (с 79% в 2009 г.).
Главными препятствиями к тому, чтобы открыть свой бизнес, 26% респондентов считает бюрократию, 27% - отсутствие стартового капитала и большие финансовые затраты. Еще 10% опрошенных назвали главной трудностью высокие налоги.
"За три десятилетия легального развития частного бизнеса в России отношение нашего общества к предпринимателям сильно эволюционировало. Эта профессия стала более привычной, нормальной и востребованной, огульного критицизма и зависти к бизнесменам стало меньше. Тем не менее недоверие к деловому сословию в нашей пока еще очень небогатой стране сохраняется, и необходимо иметь это в виду как политикам, так и авторам экономических программ", - прокомментировал результаты исследования гендиректор гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-29 июля 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.