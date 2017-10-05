ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют работу Путина, свыше 53% довольны Медведевым

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 82,2% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 53,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров к концу месяца также немного снизились: до 53,6% и 58,7% соответственно", - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что оценки работы Госдумы и Совета Федерации за последний месяц выросли: с 51% в августе до 53,2% в сентябре и с 57,7% до 59,7% соответственно.

В рейтинге доверия политикам в сентябре с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует Владимир Путин: в последнюю неделю месяца этот показатель находился на отметке 50,6%. В рейтинге доверия на второй строчке по- прежнему остается министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8% по данным за 25 сентября - 1 октября), на третьей - Дмитрий Медведев (14,3%). Лидером "антирейтинга" доверия остается Владимир Жириновский: каждый третий (29%) респондент отмечает, что не доверил бы ему решение важных государственных вопросов.

Рейтинги парламентских партий

Как сообщает ВЦИОМ, электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в середине сентября достиг годового максимума (52,9% по данным опросов за 11-17 сентября), однако в последнюю неделю месяца снизился до 51%.

Рейтинг ЛДПР, постепенно снижающийся с середины лета, за неделю 25 сентября - 1 октября составил 9,2%. Показатель декларируемой поддержки КПРФ за тот же период составляет 8,9%, "Справедливой России" - 5,5%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно, каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах. За неделю объем выборки составляет 4200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,9%.