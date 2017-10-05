Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют работу Путина, свыше 53% довольны Медведевым

Политика
5 октября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Оценки работы Госдумы и Совета Федерации за последний месяц выросли: с 51% в августе до 53,2% в сентябре и с 57,7% до 59,7% соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 82,2% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 53,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров к концу месяца также немного снизились: до 53,6% и 58,7% соответственно", - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что оценки работы Госдумы и Совета Федерации за последний месяц выросли: с 51% в августе до 53,2% в сентябре и с 57,7% до 59,7% соответственно.

В рейтинге доверия политикам в сентябре с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует Владимир Путин: в последнюю неделю месяца этот показатель находился на отметке 50,6%. В рейтинге доверия на второй строчке по- прежнему остается министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,8% по данным за 25 сентября - 1 октября), на третьей - Дмитрий Медведев (14,3%). Лидером "антирейтинга" доверия остается Владимир Жириновский: каждый третий (29%) респондент отмечает, что не доверил бы ему решение важных государственных вопросов.

Рейтинги парламентских партий

Как сообщает ВЦИОМ, электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в середине сентября достиг годового максимума (52,9% по данным опросов за 11-17 сентября), однако в последнюю неделю месяца снизился до 51%.

Рейтинг ЛДПР, постепенно снижающийся с середины лета, за неделю 25 сентября - 1 октября составил 9,2%. Показатель декларируемой поддержки КПРФ за тот же период составляет 8,9%, "Справедливой России" - 5,5%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно, каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах. За неделю объем выборки составляет 4200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,9%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
3
СБУ решила выдворить в РФ сотрудника НТВ Вячеслава Немышева
4
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
5
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
6
Украина разочарована фактом приобретения Польшей угля из Донбасса
7
Центральный участок зеленой ветки московского метро будет закрыт 8 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама