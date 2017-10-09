Молодежь ОАЭ на фестивале в Сочи намерена поднять тему защиты окружающей среды

КАИР, 9 октября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи планирует поднять ряд острых и актуальных проблем современности, с которыми придется сталкиваться молодым жителям планеты уже в ближайшем будущем. Об этом рассказала ТАСС координатор и официальный представитель группы Дарья Байдакова.

"В Сочи мы с ребятами планируем начать продуктивные диалоги с молодыми представителями других стран о сохранении окружающей среды, об инновациях, науке и бизнесе, о навыках и знаниях, которые потребуются от молодежи в ближайшем будущем, о социальной политике, а именно об образовании и здравоохранении в развитых и развивающихся странах, о братстве и толерантности, и даже обсудить деликатные вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, - сказала она. - Фестиваль - это отличная возможность для культурного обмена, и, я надеюсь, участники из ОАЭ смогут многому научиться у российской молодежи, а также мы, россияне, сможем перенять их бесценный опыт".

Кроме того, делегация активно готовится к участию в международном параде-карнавале студенчества в Москве.

"Для нас это - возможность проявить себя и показать свою страну", - отметила она.

По словам собеседницы агентства, эмиратская делегация была сформирована "на основе заинтересованности людей посетить Россию, подружиться с молодежью со всех уголков мира и найти вместе ответы на самые важные вопросы XXI века, касающиеся молодежи и не только". Всего в Россию из этой арабской страны приедут 25 человек, в основном, - эмиратцы.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится парад-карнавал студенчества. Основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками слета станут более 20 тысяч молодых людей из более 180 стран мира.