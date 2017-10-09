Назарбаев: переход казахского языка на латиницу не затронет права русскоязычных граждан

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что переход казахского языка на латинскую графику не затронет права русскоязычных граждан. Об этом лидер республики сообщил в понедельник в ходе встречи с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, информировала пресс-служба главы республики.

Как отметили в ведомстве, президент Казахстана особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан. "Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка", - сказал Назарбаев.

Лидер Казахстана пояснил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.

"Глава государства указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать план его поэтапного введения", - говорится в сообщении.

В ходе совещания президенту Казахстана был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.