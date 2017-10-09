Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назарбаев: переход казахского языка на латиницу не затронет права русскоязычных граждан

Общество
9 октября, 16:16 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, октября. /ТАСС

Президент Казахстана подчеркнул, что цель перехода на новый алфавит заключается в создании условий для дальнейшего развития языка и включения его в мировое информационное пространство

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что переход казахского языка на латинскую графику не затронет права русскоязычных граждан. Об этом лидер республики сообщил в понедельник в ходе встречи с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, информировала пресс-служба главы республики.

Смотрите также

РФ и Таджикистан прорабатывают открытие пяти школ с обучением на русском языке

Президент Молдавии осудил попытки сократить применение русского языка в стране

В Армении русский язык получил статус иностранного

Как отметили в ведомстве, президент Казахстана особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан. "Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка", - сказал Назарбаев.

Лидер Казахстана пояснил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.

"Глава государства указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать план его поэтапного введения", - говорится в сообщении.

В ходе совещания президенту Казахстана был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
3
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
4
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
5
Биография врио губернатора Омской области Александра Буркова
6
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
7
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама