Назарбаев: переход казахского языка на латиницу не затронет права русскоязычных граждан

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АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что переход казахского языка на латинскую графику не затронет права русскоязычных граждан. Об этом лидер республики сообщил в понедельник в ходе встречи с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, информировала пресс-служба главы республики.
Как отметили в ведомстве, президент Казахстана особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан. "Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка", - сказал Назарбаев.
Лидер Казахстана пояснил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.
"Глава государства указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать план его поэтапного введения", - говорится в сообщении.
В ходе совещания президенту Казахстана был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.