РФ и Таджикистан прорабатывают открытие пяти школ с образованием на русском языке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва и Душанбе изучают вопрос об открытии пяти школ с образованием на русском языке в крупных городах Таджикистана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в "Российской газете" статье "Россия - Центральная Азия: партнерство, испытанное временем", приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

"По договоренности наших президентов в августе нынешнего года, в Таджикистан прибыли 28 преподавателей из различных российских регионов для работы в местных школах, было передано 60 тыс. учебников на русском языке, - сказал он. - Прорабатывается вопрос о строительстве пяти школ с образованием на русском языке в крупных городах страны".

Кроме того, по словам Лаврова, в Туркменистане построена и успешно функционирует общеобразовательная средняя школа им. А.С.Пушкина, а в Киргизии начата реализация проекта строительства инновационной общеобразовательной школы. "На системную основу поставлено курсовое обучение русскому языку на базе Российских центров науки и культуры", - добавил глава МИД РФ.