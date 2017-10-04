Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Таджикистан прорабатывают открытие пяти школ с образованием на русском языке

Общество
4 октября, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Сергей Лавров рассказал, что в центральноазиатскую республику прибыли 28 преподавателей из различных российских регионов для работы в местных школах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва и Душанбе изучают вопрос об открытии пяти школ с образованием на русском языке в крупных городах Таджикистана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в "Российской газете" статье "Россия - Центральная Азия: партнерство, испытанное временем", приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

Смотрите также

Лавров: Москва остается главным партнером центральноазиатских государств в военной сфере

Лавров: Москва выступает за расширение отношений с государствами Центральной Азии

Путин рассчитывает на развитие связей с Киргизией для безопасности в Центральной Азии

"По договоренности наших президентов в августе нынешнего года, в Таджикистан прибыли 28 преподавателей из различных российских регионов для работы в местных школах, было передано 60 тыс. учебников на русском языке, - сказал он. - Прорабатывается вопрос о строительстве пяти школ с образованием на русском языке в крупных городах страны".

Кроме того, по словам Лаврова, в Туркменистане построена и успешно функционирует общеобразовательная средняя школа им. А.С.Пушкина, а в Киргизии начата реализация проекта строительства инновационной общеобразовательной школы. "На системную основу поставлено курсовое обучение русскому языку на базе Российских центров науки и культуры", - добавил глава МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия Туркмения Таджикистан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
2
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
3
Победители и призеры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные разряды
4
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
WP: спецназ полиции Лас-Вегаса ошибся этажом, когда искал стрелка в гостинице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама