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Лавров: Москва остается главным партнером центральноазиатских государств в военной сфере

Политика
4 октября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил важность такого сотрудничества из-за нестабильной обстановки в Афганистане и притока в регион боевиков, воевавших в Ираке и Сирии

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия остается ведущим партнером государств Центральной Азии в вопросах военного и военно-технического сотрудничества, что приобретает особую важность с учетом сохранения нестабильности в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в среду в "Российской газете" статье "Россия - Центральная Азия: партнерство, испытанное временем", приуроченной к 25-летию установления дипотношений между РФ и государствами региона.

"С удовлетворением констатируем, что наши подходы к основным проблемам региональной и глобальной повестки дня совпадают или весьма близки, - сказал он. - Россия - ведущий партнер центральноазиатских государств в военной и военно-технической областях - оказывает им поддержку в противодействии многочисленным вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную преступность".

Как отметил российский министр, сотрудничество в этих сферах развивается как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. "С учетом сохраняющейся нестабильности в Афганистане, притока боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) из Сирии и Ирака его (сотрудничество) наращивание и совершенствование приобретают особое значение", - указал Лавров.

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